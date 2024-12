У ЗМІ дізналися, для кого в Грузії ЄС може скасувати безвіз

ЄС розглядає можливість призупинення візової лібералізації для власників грузинських дипломатичних паспортів.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Він пояснив, що рішення про призупинення безвізу для грузинських дипломатичних паспортів може не зіштовхнутись з перешкодами, оскільки потребує лише кваліфікованої більшості.

Утім, за його словами одна з проблем полягає в тому, що грузинські посадовці також мають звичайні паспорти. Тому якщо рішення й буде ухвалене, то стане лише символічним жестом.

