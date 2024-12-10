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У ЗМІ дізналися, для кого в Грузії ЄС може скасувати безвіз

Новини — Вівторок, 10 грудня 2024, 17:08 — Христина Бондарєва

ЄС розглядає можливість призупинення візової лібералізації для власників грузинських дипломатичних паспортів. 

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Він пояснив, що рішення про призупинення безвізу для грузинських дипломатичних паспортів може не зіштовхнутись з перешкодами, оскільки потребує лише кваліфікованої більшості. 

Утім, за його словами одна з проблем полягає в тому, що грузинські посадовці також мають звичайні паспорти. Тому якщо рішення й буде ухвалене, то стане лише символічним жестом.

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Раніше стало відомо, що тему Грузії обговорюватимуть 16 грудня на Раді ЄС із закордонних справ, зокрема, піднімуть питання обмежувальних заходів.

"Демократичний відкат, що триває, і репресивні заходи, що застосовуються останнім часом грузинською владою, мають наслідки для наших двосторонніх відносин. ЄС розгляне додаткові заходи на майбутній Раді із закордонних справ 16 грудня", – заявила Європейська служба зовнішніх дій.

Напередодні посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що в Брюсселі вже ведеться підготовча робота щодо санкцій проти грузинської влади.

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Грузія Вступ до ЄС
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