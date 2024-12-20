Фіцо звинуватив Зеленського в "газовій кризі" у Словаччині

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що через президента України Володимира Зеленського Словаччині загрожує "газова криза".

Про це він сказав на пресконференції в Братиславі у пʼятницю, 20 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фіцо напередодні на саміті Європейського Союзу порушив питання транзиту російського газу через Україну, який остання відмовилась продовжувати після завершення 2024 року.

"Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському", – сказав премʼєр Словаччини на початку пресконференції, не уточнюючи, що має на увазі.

Реклама:

Пізніше він сказав, що не виключає, що Словаччині доведеться "подумати про заходи у відповідь" у разі відсутності транзиту російського газу.

Напередодні, як писали словацькі ЗМІ, Фіцо розповів про розмову із Зеленським стосовно транзиту російського газу через Україну.

"У нас є розбіжності в питанні транзиту газу через Україну. Я запитав його, чи буде він готовий транзитувати інший газ, окрім російського", – сказав глава словацького уряду.

Зеленський, за його словами, виключив можливість того, що Україна може транзитувати будь-який газ. "Він запитав, чи можемо ми собі уявити, що будемо платити за газ, який фінансує війну", – описав розмову Фіцо.

Він також додав, що окремо обговорив це питання з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і канцлером Німеччини Олафом Шольцом на саміті і попередив їх, що якщо Київ припинить транзит газу, він стане дорожчим.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з прем’єром Словаччини цього тижня підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але зазначив, що Україна не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії.

Зеленський напередодні підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит російського газу до Європи, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.