Фицо обвинил Зеленского в "газовом кризисе" в Словакии

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского Словакии грозит "газовый кризис".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Братиславе в пятницу, 20 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Фицо накануне на саммите Европейского Союза поднял вопрос транзита российского газа через Украину, который последняя отказалась продолжать после завершения 2024 года.

"Мы явно сталкиваемся с газовым кризисом благодаря президенту Зеленскому", – сказал премьер Словакии в начале пресс-конференции, не уточняя, что имеет в виду.

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Позже он сказал, что не исключает, что Словакии придется "подумать об ответных мерах" в случае отсутствия транзита российского газа.

Накануне, как писали словацкие СМИ, Фицо рассказал о разговоре с Зеленским относительно транзита российского газа через Украину.

"У нас есть разногласия в вопросе транзита газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов транзитировать другой газ, кроме российского", – сказал глава словацкого правительства.

Зеленский, по его словам, исключил возможность того, что Украина может транзитировать любой газ. "Он спросил, можем ли мы себе представить, что будем платить за газ, который финансирует войну", – описал разговор Фицо.

Он также добавил, что отдельно обсудил этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем на саммите и предупредил их, что если Киев прекратит транзит газа, он станет дороже.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии на этой неделе подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но отметил, что Украина не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России.

Зеленский накануне подтвердил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.