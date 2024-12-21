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Зеленський призначив "професора з окопів" Федора Шандора послом в Угорщині

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Новини — Субота, 21 грудня 2024, 12:34 — Іванна Костіна

Президент Володимир Зеленський підписав указ призначення нового посла України в Угорщині, з чим тривалий час зволікали.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Призначити Шандора Федора Федоровича надзвичайним і повноважним послом України в Угорщині", – йдеться в тексті указу.

 
Федір Шандор

Україна не має посла в Угорщині ще з липня 2022 року, коли Зеленський звільнив попереднього посла – Любов Непоп.

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Ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року й читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями. 

Про те, що Україна обрала Шандора майбутнім послом в Угорщині, ЗМІ вперше написали в березні минулого року. Згодом, у серпні, президентка й голова МЗС Угорщини дали агреман на його призначення.

На початку цього року тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що призначення Шандора відбудеться найближчим часом і затримувалось із технічних причин. Зокрема, йому треба було звільнитись зі Збройних Сил України.

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