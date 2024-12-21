Зеленский назначил "профессора из окопов" Федора Шандора послом в Венгрии

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового посла Украины в Венгрии, с чем долгое время медлили.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Назначить Шандора Федора Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Венгрии", – говорится в тексте указа.

Федор Шандор

Украина не имеет посла в Венгрии еще с июля 2022 года, когда Зеленский уволил предыдущего посла – Любовь Непоп.

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Имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он пошел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.

О том, что Украина выбрала Шандора будущим послом в Венгрии, СМИ впервые написали в марте прошлого года. Впоследствии, в августе, президент и глава МИД Венгрии дали агреман на его назначение.

В начале этого года тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что назначение Шандора состоится в ближайшее время и задерживалось по техническим причинам. В частности, ему надо было уволиться из Вооруженных Сил Украины.