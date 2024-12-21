Посол Угорщини в Польщі не був поінформований Будапештом про польського депутата-втікача

Будапешт не поінформував свого посла у Польщі Іштвана Ійдярто про справу польського ексзаступника міністра Марчина Романовського, якому Угорщина надала притулок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Wiadomosci.pl.

"Відбулася зустріч між послом Іштваном Ійдярто та директором Департаменту європейської політики Міністерства закордонних справ Агнешкою Ковальською", – повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Під час цієї зустрічі послу Угорщини була вручена нота протесту у зв'язку з рішенням угорського уряду надати притулок колишньому заступнику міністра Романовському.

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"Ми обурені цією справою, це дія, яка є недружньою до польської держави, а також до принципів ЄС, що випливають зі статті 4 Договору, яка говорить про взаємну лояльність держав Європейського Союзу", – підкреслив Вронський.

"Із заяви посла випливає, що він не був поінформований про цей випадок, що посольство не має жодної інформації про пана Романовського і що воно не отримувало жодних інструкцій з цього приводу", – розповів.

Зазначається, що посол висловив жаль з приводу того, як останнім часом розвиваються відносини між Польщею та Угорщиною.

"Ми розуміємо, що ситуація є безпрецедентною. Посол також був поінформований про рішення міністра закордонних справ викликати посла Польщі в Угорській Республіці для термінових консультацій", підкреслив речник.

Він визнав, що виклик посла Польщі в Будапешті на безстрокові консультації до Варшави означає "дію, спрямовану на зниження рівня дипломатичних відносин".

Нагадаємо, ексзаступника міністра, нині депутата "Права і справедливості" Марчина Романовського затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості. Романовський зник на початку грудня після нібито лікування.

Однак у день, коли окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт колишнього польського посадовця, стало відомо, що він перебуває під захистом влади Угорщини.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нагадав Польщі про погіршення відносин між країнами, коментуючи рішення про притулок колишньому польському заступнику міністра.