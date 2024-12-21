Посол Венгрии в Польше не был проинформирован Будапештом о польском депутате-беглеце

Будапешт не проинформировал своего посла в Польше Иштвана Ийдярто о деле польского экс-заместителя министра Марчина Романовского, которому Венгрия предоставила убежище.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Wiadomosci.pl.

"Состоялась встреча между послом Иштваном Ийдярто и директором Департамента европейской политики Министерства иностранных дел Агнешкой Ковальской", – сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский.

Во время этой встречи послу Венгрии была вручена нота протеста в связи с решением венгерского правительства предоставить убежище бывшему заместителю министра Романовскому.

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"Мы возмущены этим делом, это действие, которое является недружественным к польскому государству, а также к принципам ЕС, вытекающим из статьи 4 Договора, которая говорит о взаимной лояльности государств Европейского Союза", – подчеркнул Вронский.

"Из заявления посла следует, что он не был проинформирован об этом случае, что посольство не имеет никакой информации о господине Романовском и что оно не получало никаких инструкций по этому поводу", – рассказал.

Отмечается, что посол выразил сожаление по поводу того, как в последнее время развиваются отношения между Польшей и Венгрией.

"Мы понимаем, что ситуация является беспрецедентной. Посол также был проинформирован о решении министра иностранных дел вызвать посла Польши в Венгерской Республике для срочных консультаций", подчеркнул спикер.

Он признал, что вызов посла Польши в Будапеште на бессрочные консультации в Варшаву означает "действие, направленное на снижение уровня дипломатических отношений".

Напомним, экс-заместителя министра, ныне депутата "Права и справедливости" Марчина Романовского задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости. Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения.

Однако в день, когда окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бывшего польского чиновника, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил Польше об ухудшении отношений между странами, комментируя решение об убежище бывшему польскому заместителю министра.