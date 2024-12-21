Новий уряд Ісландії хоче провести референдум про членство в ЄС

Трипартійний уряд Ісландії, сформований у суботу, 21 грудня, у своїй передвиборчій програмі анонсував проведення референдуму про членство країни в Європейському Союзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vísir.

Соціал-демократи, ліберали та центристи, які увійшли до нового уряду Ісландії, пообіцяли здійснювати зовнішню політику, "засновану на правах людини, мирі, повазі до міжнародного права та тісній співпраці з Європейським Союзом, іншими нордичними країнами та НАТО".

"Референдум щодо продовження переговорів про членство Ісландії в Європейському Союзі відбудеться не пізніше 2027 року", – зазначається в коаліційному договорі.

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Крім того, коаліційний уряд Ісландії доручить незалежним іноземним експертам підготувати звіт про переваги та недоліки національної валюти – крони та "можливості Ісландії у валютних питаннях".

Соціал-демократична партія та Партія реформ Ісландії, які увійшли до уряду, декларують прихильність до членства країни в Європейському Союзі.

У Партії реформ, чия лідерка Торгердюр Катрін Гуннарсдоттір очолить Міністерство закордонних справ Ісландії, раніше декларували прагнення провести референдум щодо членства в ЄС.

Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.

Опитування показують, що членство в ЄС стало більш популярним в Ісландії: трохи більше 45% ісландських виборців виступають за нього, 35% – проти, а решта не визначилися.

Частково це пов'язано з кризою вартості життя в Ісландії: вважається, що членство в ЄС може сприяти розвитку економіки за рахунок зменшення торговельних бар'єрів, а вступ до єврозони зменшить волатильність обмінного курсу.