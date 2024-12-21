В Ісландії представили новий уряд, змінилась очільниця МЗС
Новини — Субота, 21 грудня 2024, 16:28 —
Соціал-демократична партія Ісландії, яка перемогла на дострокових парламентських виборах наприкінці листопада, підписала коаліційну угоду з центристською Народною партією та проєвропейською Партією реформ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ісландський суспільний мовник RÚV.
Новий ісландський уряд, як і очікувалось, очолить лідерка соціал-демократів Кріструн Фростадоттір. Її партії відійдуть мандати міністрів навколишнього середовища, культури та інновацій, а також охорони здоров'я.
Лідерка ліберальної Партії реформ Торгердюр Катрін Гуннарсдоттір очолить Міністерство закордонних справ Ісландії. "Реформісти" також отримають портфелі міністрів фінансів, промисловості та юстиції.
Лідерка Народної партії Інга Сайланд очолить міністерство соціальних справ та житла, а ще двоє її однопартійців отримають посади міністрів транспорту та місцевого самоврядування і міністра освіти та у справах дітей.
У порівнянні з попереднім урядом Ісландії кількість міністерств скоротилась із 12 до 11: Міністерство культури обʼєднали з Міністерством інновацій, також було перерозподілено функції між кількома іншими міністерствами.
На пресконференції в суботу Кріструн Фростадоттір заявила, що головним пріоритетів нового уряду стане стабілізація економіки та подолання бідності.
Колишній ісландський прем'єр-міністр Б'ярні Бенедиктссон розпустив парламент у жовтні та призначив дострокові вибори, посилаючись на все більші розбіжності між трьома партіями коаліції – його Партією незалежності, Прогресивною партією і Ліво-зеленими.
Соціал-демократична партія перемогла на позачергових виборах 30 листопада, отримавши 15 місць у 63-місному парламенті, трохи випередивши Партію незалежності, яка здобула 14 місць. Центристська Народна партія та проєвропейська Партія реформ отримали 10 та 11 місць відповідно.
Таким чином, уряд на чолі із соціал-демократами, які повертаються до влади вперше з 2013 року, отримали більшість у 36 мандатів у парламенті.