В Ісландії представили новий уряд, змінилась очільниця МЗС

Соціал-демократична партія Ісландії, яка перемогла на дострокових парламентських виборах наприкінці листопада, підписала коаліційну угоду з центристською Народною партією та проєвропейською Партією реформ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ісландський суспільний мовник RÚV.

Новий ісландський уряд, як і очікувалось, очолить лідерка соціал-демократів Кріструн Фростадоттір. Її партії відійдуть мандати міністрів навколишнього середовища, культури та інновацій, а також охорони здоров'я.

Кріструн Фростадоттір

Лідерка ліберальної Партії реформ Торгердюр Катрін Гуннарсдоттір очолить Міністерство закордонних справ Ісландії. "Реформісти" також отримають портфелі міністрів фінансів, промисловості та юстиції.

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Торгедюр Катрін Гуннарсдоттір

Лідерка Народної партії Інга Сайланд очолить міністерство соціальних справ та житла, а ще двоє її однопартійців отримають посади міністрів транспорту та місцевого самоврядування і міністра освіти та у справах дітей.

У порівнянні з попереднім урядом Ісландії кількість міністерств скоротилась із 12 до 11: Міністерство культури обʼєднали з Міністерством інновацій, також було перерозподілено функції між кількома іншими міністерствами.

На пресконференції в суботу Кріструн Фростадоттір заявила, що головним пріоритетів нового уряду стане стабілізація економіки та подолання бідності.

Колишній ісландський прем'єр-міністр Б'ярні Бенедиктссон розпустив парламент у жовтні та призначив дострокові вибори, посилаючись на все більші розбіжності між трьома партіями коаліції – його Партією незалежності, Прогресивною партією і Ліво-зеленими.

Соціал-демократична партія перемогла на позачергових виборах 30 листопада, отримавши 15 місць у 63-місному парламенті, трохи випередивши Партію незалежності, яка здобула 14 місць. Центристська Народна партія та проєвропейська Партія реформ отримали 10 та 11 місць відповідно.

Таким чином, уряд на чолі із соціал-демократами, які повертаються до влади вперше з 2013 року, отримали більшість у 36 мандатів у парламенті.