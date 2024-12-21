Орбан натякнув, що готовий дати притулок експосадовцям Польщі, проти яких відкрили справи

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан натякнув, що Будапешт готовий дати притулок і іншим колишнім посадовцям Польщі, проти яких розпочала розслідування нова влада.

Про це він сказав на пресконференції в суботу, 21 грудня, передає "Європейська правда" з посиланням на угорську службу "Радіо Свобода".

Орбана попросили прокоментувати рішення надати притулок польському депутату від колишньої партії влади "Право і справедливість" Марчину Романовському, яке викликало обурення у Варшаві.

Він сказав, що не хоче порушувати питання на рівні премʼєр-міністрів та волів би тримати конфлікт з Польщею на керованому рівні, тому не буде говорити, що думає про верховенство права в Польщі.

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Премʼєр Угорщини запевнив, що рішення про надання притулку Романовському ухвалили "на основі вивчення конкретної ситуації" в цій країні.

"Я не відкрию великих таємниць, якщо скажу, що не думаю, що це був останній випадок", – додав Орбан, не уточнивши, для кого може бути зроблений такий крок.

Марчина Романовського, який був заступником міністра юстиції Польщі, затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості. Романовський зник на початку грудня після нібито лікування.

Однак у день, коли окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт колишнього польського посадовця, стало відомо, що він перебуває під захистом влади Угорщини.

Раніше Орбан нагадав Польщі про погіршення відносин між країнами, коментуючи рішення про притулок Романовському.