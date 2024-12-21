Орбан намекнул, что готов дать убежище экс-чиновникам Польши, против которых открыли дела

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан намекнул, что Будапешт готов дать убежище и другим бывшим чиновникам Польши, против которых начала расследование новая власть.

Об этом он сказал на пресс-конференции в субботу, 21 декабря, передает "Европейская правда" со ссылкой на венгерскую службу "Радио Свобода".

Орбана попросили прокомментировать решение предоставить убежище польскому депутату от бывшей партии власти "Право и справедливость" Марчину Романовскому, которое вызвало возмущение в Варшаве.

Он сказал, что не хочет поднимать вопрос на уровне премьер-министров и предпочел бы держать конфликт с Польшей на управляемом уровне, поэтому не будет говорить, что думает о верховенстве права в Польше.

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Премьер Венгрии заверил, что решение о предоставлении убежища Романовскому приняли "на основе изучения конкретной ситуации" в этой стране.

"Я не открою больших тайн, если скажу, что не думаю, что это был последний случай", – добавил Орбан, не уточнив, для кого может быть сделан такой шаг.

Марчина Романовского, который был заместителем министра юстиции Польши, задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости. Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения.

Однако в день, когда окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бывшего польского чиновника, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.

Ранее Орбан напомнил Польше об ухудшении отношений между странами, комментируя решение об убежище Романовскому.