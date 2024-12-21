Наїзд авто на людей у Магдебурзі розслідують як навмисне убивство

Німецька прокуратура наразі розслідує інцидент на різдвяному ярмарку в місті Магдебург, коли авто вʼїхало в натовп людей, як навмисне убивство та замах на убивство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами головного прокурора Магдебурга Хорста Нопенса, розслідування інциденту в Магдебурзі ведеться за п'ятьма випадками вбивства та замахом на вбивство у 200 випадках у поєднанні з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Він підтвердив, що підозрюваний перебуває під вартою в поліції, де проводять його допит.

Реклама:

"Він прокоментував мотив злочину", – сказав Нопенс, не надавши інших подробиць, але уточнивши, що допит нападника ще триває.

Прокурор додав, що "ми повинні зараз з'ясувати, ми повинні розслідувати далі", наскільки правдиві заяви підозрюваного. Розслідування також охопить оточення чоловіка, зазначив Ноленс.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері чоловік в'їхав на своєму автомобілі на різдвяний ярмарок у столиці землі Саксонія-Ангальт. Слідчі органи наразі припускають, що злочин скоїв злочинець-одинак, якого вже затримали.

За останніми даними, кількість жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі в п'ятницю ввечері зросла до п'яти, понад 200 людей отримали поранення – багато з них серйозні.

Варто зазначити, німецькі ЗМІ встановили, що наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку у Магдебурзі скоїв виходець із Саудівської Аравії, що відкрито симпатизував "Альтернативі для Німеччини".