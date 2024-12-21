Число жертв наїзду на ярмарок у Магдебурзі зросло до 5, поранених – понад 200

Кількість жертв наїзду на відвідувачів різдвяного ярмарку в німецькому Магдебурзі зросла до п'яти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

За словами прем'єр-міністра землі Саксонія-Ангальт Райнера Хазелоффа, кількість жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі в п'ятницю ввечері зросла до п'яти.

Понад 200 людей отримали поранення – багато з них серйозні. Прем'єр пообіцяв провести всебічне розслідування.

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Як стало відомо WDR та NDR з джерел у правоохоронних органах, є 41 важко поранений, 90 осіб з пораненнями середньої тяжкості і понад 80 легкопоранених.

У п'ятницю ввечері чоловік в'їхав на своєму автомобілі на різдвяний ярмарок у столиці землі Саксонія-Ангальт. "Ми ще не знаємо передісторії цього злочину, ми розглядаємо всі версії", – сказала речниця поліції, відповідаючи на запитання. За словами представника поліції, слідчі органи наразі припускають, що злочин скоїв злочинець-одинак.

Варто зазначити, німецькі ЗМІ встановили, що виходець із Саудівської Аравії, що скоїв наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку у Магдебурзі відкрито симпатизував "Альтернативі для Німеччини".