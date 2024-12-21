ЗМІ: Чоловік, що скоїв наїзд на ярмарок у Магдебурзі, симпатизував ультраправій "АдН"

Виходець із Саудівської Аравії, що скоїв наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку у Магдебурзі відкрито симпатизував ультраправій "Альтернативі для Німеччини".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel на основі аналізу його соцмереж.

Німецькі правоохоронці вже заявили, що нападник Талеб А., якого затримали неподалік місця наїзду, не є ісламістом.

Талеб А. народився в саудівському місті Хуфуф і приїхав до Німеччини в березні 2006 року на навчання. У липні 2016 року він був визнаний біженцем, згідно з попереднім інтерв'ю в Frankfurter Rundschau, через те, що йому погрожували смертю за відмову від ісламу.

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Талеб А. є фахівцем у галузі психіатрії та психотерапії. За словами голови уряду Саксонії-Ангальт, він жив і працював у Бернбурзі, місті з 32 000 жителів, розташованому між Галле і Магдебургом.

Чоловік був активістом протягом багатьох років, консультуючи переважно жінок із Саудівської Аравії щодо способів втечі з їхньої країни та керуючи веб-сайтом з інформацією про німецьку систему надання притулку.

Однак згодом його активізм почав набувати інших форм. У листопаді він опублікував чотири "вимоги від ліберальної саудівської опозиції" на своєму акаунті в X (Twitter). Першим пунктом було "Німеччина повинна захистити свої кордони від нелегальної міграції". Стало зрозуміло, "що політика відкритих кордонів була планом Меркель з ісламізації Європи", написав він.

В інших записах він відкрито симпатизував "АдН" і мріяв про спільний проєкт з цією переважно правоекстремістською партією: академію для колишніх мусульман. "Хто ще бореться з ісламом у Німеччині?" – запитував він.

У відеоінтерв'ю, опублікованому вісім днів тому на антиісламському американському блозі, А. протягом 45 хвилин викладає теорії змови: німецька держава проводить "таємну секретну операцію", щоб "вистежувати і руйнувати життя" саудівських колишніх мусульман по всьому світу, у той же час сирійські джихадисти отримують притулок у Німеччині.

Всього за кілька хвилин після фатального наїду у Магдебурзі на сторінці Талеба А на X з'явився пост з кількома відео, в яких він висував плутані звинувачення на адресу активістів з питань біженців. Запис може свідчити про психологічні проблеми. У ньому він звинувачував владу в невдачах і стверджував, серед іншого, що німці його "переслідують". На обкладинці його профілю зображений пістолет.

Поліція допитала чоловіка пізно ввечері в п'ятницю. Передумови злочину залишилися незрозумілими.

Чоловік в'їхав на своєму автомобілі в групу людей на різдвяному ярмарку в Магдебурзі рано ввечері в п'ятницю. Наразі підтверджено загибель двох людей – маленької дитини та дорослого. За офіційними даними, щонайменше 60 людей отримали поранення, в тому числі 15 – серйозні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава МВС Ненсі Фезер у суботу відвідають Магдебург.