Міністр оборони Польщі роз’яснив позицію Варшави щодо розгортання військ в Україні

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пояснив, що на цьому етапі Варшава виключає можливість перебування польських військових на території України, але готова розглянути подальші кроки у майбутньому.

Про це він розповів у інтерв’ю українській службі "Голосу Америки", пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш зазначив, що наразі ще не було представлено жодного мирного плану від новообраного президента США Дональда Трампа. Водночас, є багато спекуляції у теперішніх дискусіях.

"Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України. Ми вважаємо, що такі рішення не повинні прийматися групою країн, саме НАТО має відігравати ключову роль у цьому рішенні", – заявив міністр.

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Він підкреслив, що Польща не планує вводити війська в Україну, поки мирний процес не завершено.

Водночас міністр наголосив, що Польща розгляне подальші кроки, "коли цей етап настане".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав, що на зустрічах у Брюсселі цього тижня обговорювалася ідея розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії, та сказав, що вже "бачить позитив" від деяких лідерів.

У зверненні до лідерів ЄС він висловив підтримку цій ідеї французького президента Емманюеля Макрона та закликав інших партнерів приєднуватися.