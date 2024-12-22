Зеленський пояснив дипломатам, як треба домагатись згоди на членство у НАТО

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня дипломата звернувся до працівників українського дипвідомства, окресливши, у який спосіб вони повинні переконувати партнерів дати згоду на вступ України у НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звернення глави держави.

Зеленський наголосив, що запрошення України в НАТО та членство в Альянсі є рішеннями виключно політичними.

Та, за його словами, сміливість лідерів у таких питаннях завжди базується на вимогах суспільної думки.

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"Коли суспільство робить крок уперед – лідеру держави, навіть представникам старої школи складно залишатись на попередніх позиціях. Тому дуже важливо, щоб робота щодо НАТО для України не була тільки кабінетною", – сказав президент.

Він заявив, що дипломати у відносинах з відповідними країнами та в усіх інших країнах, які можуть допомогти з важливими рішеннями, повинні у щоденному режимі працювати на відповідну суспільну думку – "тими засобами, які працюють, а не просто тими, які зручні".

"Партнери мають знати, що може дати Україна Альянсу, чому це буде краще для всіх і як це стабілізує глобальні відносини. Альянс для України – це досяжно, але досяжно тільки тоді, коли за це рішення б’ємось на всіх потрібних рівнях", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в кінці листопада Зеленський уперше висловив готовність погодитись на заморозку війни з Росією, якщо НАТО запросить Україну в Альянс і надасть гарантії безпеки для підконтрольної Києву території.

Українська влада раніше визнавала, що Альянс не направить Києву запрошення про вступ до завершення війни, і говорила, що такий вступ відбудеться саме в межах міжнародно визнаних кордонів.