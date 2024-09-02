Стефанішина: Україна вступить в НАТО в кордонах 1991 року

Україна приєднається до Північноатлантичного альянсу суверенною та незалежною країною у межах кордону 1991 року й інші варіанти не обговорювалися.

Про це віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила в інтерв'ю для видання "РБК-Україна", передає "Європейська правда".

Журналісти запитали Стефанішину щодо входження в НАТО "частинами", тобто територіями, яку контролює Україна де-факто, на що вона відповіла, що не вважає, що Україна має пропонувати якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в НАТО.

За її словами, Україна буде чути всіх союзників, буде вести перемовини з кожною з 32 держав-членів НАТО.

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"Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", – сказала вона.

Також віцепрем'єрка пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про признання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий.

"Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце", – підсумувала вона.

Нагадаємо, "ЄвроПравда" ще минулого року розбирала пропозицію вступу України до НАТО "частинами" та пояснювала, в чому криється її небезпека.

Українська влада визнавала, що Альянс не направить Києву запрошення про вступ до завершення війни.

Водночас нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що вступ України до НАТО не повинен залежати від того, чи контролює Київ всю територію.