Зеленський: Головування Польщі і Данії в ЄС у 2025 році мають стати історичними

Президент Володимир Зеленський вважає, що головування Польщі та Данії у 2025 році повинні стати історичними для України.

Про це він сказав у виступі з нагоди Дня дипломата в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави наголосив, що Україні потрібен вступ у Євросоюз, тому наступного року треба зробити для цього максимум у процесі перемовин і в розбудові відносин з партнерами в Європейському Союзі.

"Тому головування Польщі, а у другому півріччі – Данії в ЄС мають стати історичними для України", – сказав глава держави.

Реклама:

На всіх рівнях у ЄС – від найвищих інституцій до громадських лідерів – голос України має звучати впевнено, конкретно й переконливо, наголосив Зеленський.

Польща почне головувати у Раді ЄС 1 січня, а Данія – 1 липня 2025 року.

17 грудня Зеленський заявив, що Україна ставить за мету у 2025 році відкрити у переговорах про вступ до ЄС щонайменш два кластери, а максимальною метою є усі кластери.

Президент зазначив, що для цього потрібна активна робота Верховної Ради "без передвиборчих розмов".

Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна разом із Польщею та Данією склали план відкриття переговорних розділів щодо вступу.

Читайте також статтю про плани нової єврокомісарки з розширення ЄС.