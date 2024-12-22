Зеленский: Председательство Польши и Дании в ЕС в 2025 году должны стать историческими

Президент Владимир Зеленский считает, что председательство Польши и Дании в 2025 году должны стать историческими для Украины.

Об этом он сказал в выступлении по случаю Дня дипломата в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Глава государства подчеркнул, что Украине нужно вступление в Евросоюз, поэтому в следующем году надо сделать для этого максимум в процессе переговоров и в развитии отношений с партнерами в Европейском Союзе.

"Поэтому председательство Польши, а во втором полугодии – Дании в ЕС должны стать историческими для Украины", – сказал глава государства.

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На всех уровнях в ЕС – от высших институтов до общественных лидеров – голос Украины должен звучать уверенно, конкретно и убедительно, подчеркнул Зеленский.

Польша начнет председательствовать в Совете ЕС 1 января, а Дания – 1 июля 2025 года.

17 декабря Зеленский заявил, что Украина ставит цель в 2025 году открыть в переговорах о вступлении в ЕС как минимум два кластера, а максимальной целью являются все кластеры.

Президент отметил, что для этого нужна активная работа Верховной Рады "без предвыборных разговоров".

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что Украина вместе с Польшей и Данией составили план открытия переговорных разделов по вступлению.

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