Фіцо заявив, що лідери ЄС знали про його поїздку до Путіна

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що поінформував лідерів ЄС про свою поїздку до Москви в неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

Фіцо вкотре наголосив, що наполягає на суверенній політиці Словаччини, розповідаючи детальніше про свій візит до Путіна.

"Лідери ЄС були поінформовані про мою поїздку та її мету в п'ятницю.

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Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію", – пояснив Фіцо.

Він також дорікнув Зеленському за прагнення санкцій, щодо російської ядерної програми.

За словами Фіцо, такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях Словаччини, що є неприйнятним.

"Президент Росії В. Путін підтвердив готовність РФ продовжувати постачати газ на Захід і до Словаччини, що практично неможливо після 1 січня 2025 року, враховуючи позицію українського президента", – написав Фіцо.

Він також розповів, що говорив з Путіним про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про взаємні відносини між Словацькою Республікою і Російською Федерацією, які він "має намір стандартизувати".

Як відомо, Словаччина неодноразово намагалась досягти продовження угоди між Україною та Росією про транзит російського газу, термін дії якої завершується у 2024 році.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові з прем’єром Словаччини цього тижня підтвердив, що Київ виключає продовження транзитної угоди з "Газпромом", але зазначив, що Україна не проти транспортувати через свою ГТС газ, якщо він буде не з Росії.

Зеленський напередодні підтвердив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит російського газу до Європи, а також дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.