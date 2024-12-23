Фицо заявил, что лидеры ЕС знали о его поездке к Путину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проинформировал лидеров ЕС о своей поездке в Москву в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

Фицо в очередной раз подчеркнул, что настаивает на суверенной политике Словакии, рассказывая подробнее о своем визите к Путину.

"Лидеры ЕС были проинформированы о моей поездке и ее цели в пятницу.

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Моя сегодняшняя встреча была ответом на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ответил на мой личный вопрос в четверг, что он выступает против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", – пояснил Фицо.

Он также упрекнул Зеленского за стремление санкций, в отношении российской ядерной программы.

По словам Фицо, такой позицией он наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях Словакии, что является неприемлемым.

"Президент России В. Путин подтвердил готовность РФ продолжать поставлять газ на Запад и в Словакию, что практически невозможно после 1 января 2025 года, учитывая позицию украинского президента", – написал Фицо.

Он также рассказал, что говорил с Путиным о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и о взаимных отношениях между Словацкой Республикой и Российской Федерацией, которые он "намерен стандартизировать".

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьером Словакии на этой неделе подтвердил, что Киев исключает продление транзитного соглашения с "Газпромом", но отметил, что Украина не против транспортировать через свою ГТС газ, если он будет не из России.

Зеленский накануне подтвердил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите российского газа в Европу, а также дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.