Ультраправі та їхні опоненти планують мітинги у Магдебурзі після наїзду на ярмарок

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") та її опоненти планують мітинги в понеділок у Магдебурзі, де в п'ятницю зловмисник здійснив наїзд автомобілем на відвідувачів різдвяного ярмарку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

"Альтернатива для Німеччини" планує провести мітинг на площі Домплац у східнонімецькому місті, а потім траурний марш у понеділок увечері. Очікується, що в них візьмуть участь кандидатка у канцлери на очікуваних лютневих виборах Аліса Вайдель та кілька земельних політиків "АдН". У запрошенні "АдН" зазначено, що цей жахливий акт різко підкреслює небезпеку нинішньої імміграційної політики.

Паралельна акція "Не дай ненависті жодного шансу" закликала до створення живого ланцюга навколо Старого ринку. Саме там злочинець Талеб А. проїхав на автомобілі через різдвяний ринок, вбивши п'ятьох людей, в тому числі 9-річну дитину, і поранивши 200.

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Тим часом міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер з Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца в інтерв'ю Spiegel після нападу запропонувала негайно ухвалити законодавство про внутрішню безпеку. Вона зазначила, що після ісламістського нападу в Золінгені в серпні, в результаті якого загинули троє і були поранені вісім осіб, уряд посилив закони про зброю і зміцнив повноваження органів безпеки.

Але міністерка сказала, що подальші законодавчі зміни в основному блокуються колишнім партнером СДПН по коаліції, Вільними демократами, і опозиційними консервативними християнськими демократами (ХДС). Наприклад, ХДС у верхній палаті парламенту, Бундесраті, зупинила новий закон про федеральну поліцію, спрямований на посилення федеральної поліції, або запровадження біометричного нагляду.

Нагадаємо, серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у німецькому Магдебурзі є громадянка України, вона перебуває у важкому стані.

Німецька прокуратура розслідує інцидент як навмисне убивство та замах на убивство. Причини нападу встановлюють.