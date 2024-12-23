Ультраправые и их оппоненты планируют митинги в Магдебурге после наезда на ярмарку

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") и ее оппоненты планируют митинги в понедельник в Магдебурге, где в пятницу злоумышленник совершил наезд автомобилем на посетителей рождественской ярмарки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

"Альтернатива для Германии" планирует провести митинг на площади Домплац в восточногерманском городе, а затем траурный марш в понедельник вечером. Ожидается, что в них примут участие кандидат в канцлеры на ожидаемых февральских выборах Алиса Вайдель и несколько земельных политиков "АдГ". В приглашении "АдГ" указано, что этот ужасный акт резко подчеркивает опасность нынешней иммиграционной политики.

Параллельная акция "Не дай ненависти ни единого шанса" призвала к созданию живой цепи вокруг Старого рынка. Именно там преступник Талеб А. проехал на автомобиле через рождественский рынок, убив пять человек, в том числе 9-летнего ребенка, и ранив 200.

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Между тем министр внутренних дел Нэнси Фезер из Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца в интервью Spiegel после нападения предложила немедленно принять законодательство о внутренней безопасности. Она отметила, что после исламистского нападения в Золингене в августе, в результате которого погибли трое и были ранены восемь человек, правительство ужесточило законы об оружии и укрепило полномочия органов безопасности.

Но министр сказала, что дальнейшие законодательные изменения в основном блокируются бывшим партнером СДПГ по коалиции, Свободными демократами, и оппозиционными консервативными христианскими демократами (ХДС). Например, ХДС в верхней палате парламента, Бундесрате, остановила новый закон о федеральной полиции, направленный на усиление федеральной полиции, или введение биометрического надзора.

Напомним, среди жертв нападения на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге есть гражданка Украины, она в тяжелом состоянии.

Немецкая прокуратура расследует инцидент как умышленное убийство и покушение на убийство. Причины нападения устанавливаются.