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МЗС: Внаслідок нападу на ярмарок в Німеччині серйозно постраждала українка

Новини — Неділя, 22 грудня 2024, 08:20 — Христина Бондарєва

Серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у німецькому Магдебурзі, що стався у п’ятницю, є громадянка України.

Про це повідомили у МЗС України в суботу, пише "Європейська правда".

Жінка 1972 року народження перебуває у важкому стані в одній з німецьких клінік. 

Посольство України в Німеччині і українські консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу, зазначили у міністерстві.

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У п'ятницю ввечері 20 грудня чоловік в'їхав на автомобілі на різдвяний ярмарок у столиці землі Саксонія-Ангальт.

У результаті інциденту загинули 5 людей – четверо жінок і дев’ятирічний хлопчик, понад 200 людей постраждали.

50-річного винуватця затримали. Причини наїзду встановлюють. 

Німецькі ЗМІ дізналися, що виходець із Саудівської Аравії, що скоїв наїзд, відкрито симпатизував "Альтернативі для Німеччини".

Підозрюваний – психіатр, який жив приблизно за 40 км від Магдебурга. Він прибув до Німеччини в 2006 році, а в 2016 році був визнаний біженцем через те, що йому погрожували смертю за відмову від ісламу.

Чоловік був активістом протягом багатьох років, консультуючи переважно жінок із Саудівської Аравії щодо способів втечі з їхньої країни та керуючи веб-сайтом з інформацією про німецьку систему надання притулку.

Попереднє розслідування припускає, що нападник діяв сам.

Німецька прокуратура розслідує інцидент як навмисне убивство та замах на убивство.

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