У Німеччині 67-річного чоловіка затримали через відео з погрозами на різдвяному ярмарку

Поліція німецького Бремергафена заарештувала 67-річного чоловіка, який, як стверджується, погрожував у відео на TikTok скоїти тяжкі злочини на різдвяному ярмарку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після того, як відео набуло популярності, його автор був "дуже швидко" ідентифікований у неділю ввечері і тимчасово заарештований в одному з районів міста, повідомляє поліція.

Небезпеки для населення немає.

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Чоловік оголосив, що заріже ножем будь-кого, хто буде виглядати "арабським або південним".

"Будь-кого. Я візьму з собою достатньо ножів", – сказав він на відео. Він не виглядав таким, що жартує.

За даними поліції, чоловік з Бремергафена раніше не був помічений за подібними заявами. Поліція поки що не надала жодної інформації про можливе підґрунтя цього інциденту.

Різдвяний ярмарок у Бремергафені відбувається, зокрема, у пішохідній зоні. Ринок працює до 30 грудня.

Після нападу в Магдебурзі, коли зловмисник скоїв наїзд на відвідувачів різдвяного ринку, внаслідок чого п'ять людей загинули і понад 200 були поранені, різдвяні ярмарки перебувають у центрі уваги органів безпеки.

Нагадаємо, серед жертв нападу на різдвяний ярмарок у німецькому Магдебурзі є громадянка України, вона перебуває у важкому стані.

Німецька прокуратура розслідує інцидент як навмисне убивство та замах на убивство. Причини нападу встановлюють.