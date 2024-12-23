В Германии 67-летнего мужчину задержали из-за видео с угрозами на рождественской ярмарке

Полиция немецкого Бремерхафена арестовала 67-летнего мужчину, который, как утверждается, угрожал в видео на TikTok совершить тяжкие преступления на рождественской ярмарке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После того как видео приобрело популярность, его автор был "очень быстро" идентифицирован в воскресенье вечером и временно арестован в одном из районов города, сообщает полиция.

Опасности для населения нет.

Реклама:

Мужчина объявил, что зарежет ножом любого, кто будет выглядеть "арабским или южным".

"Любого. Я возьму с собой достаточно ножей", – сказал он на видео. Он не выглядел шутящим.

По данным полиции, мужчина из Бремерхафена ранее не был замечен за подобными заявлениями. Полиция пока не предоставила никакой информации о возможной подоплеке этого инцидента.

Рождественская ярмарка в Бремерхафене проходит, в частности, в пешеходной зоне. Рынок работает до 30 декабря.

После нападения в Магдебурге, когда злоумышленник совершил наезд на посетителей рождественского рынка, в результате чего пять человек погибли и более 200 были ранены, рождественские ярмарки находятся в центре внимания органов безопасности.

Напомним, среди жертв нападения на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге есть гражданка Украины, она находится в тяжелом состоянии.

Немецкая прокуратура расследует инцидент как умышленное убийство и покушение на убийство. Причины нападения устанавливаются.