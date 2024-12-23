Посол: Перші добровольці Українського легіону, сформованого в Польщі, прибули в Україну

Перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вже поїхав в Україну.

Про це "Радіо Свобода" сказав посол України у Польщі Василь Боднар, передає "Європейська правда".

Як розповів дипломат, навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах.

За словами Боднара, 10 січня наступні добровольці підпишуть контракти із Збройними Силами України і вирушать на полігон у Польщі на навчання.

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"Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном", – зазначив він.

Він акцентував, що стимулювати можливо лише добровільним заохоченням, адже це абсолютно добровільний підрозділ.

Кількість добровольців посол не називає.

Повідомлялося, що до Українського легіону в Польщі станом на початок листопада подали понад 500 заявок із 30 країн світу.

2 жовтня голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.

Наприкінці місяця тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що країна готова тренувати українських рекрутів, проте спершу Україна має зібрати достатньо людей.