Посол: Первые добровольцы Украинского легиона, сформированного в Польше, прибыли в Украину

Первое подразделение Украинского легиона, который формируют в Польше, уже поехало в Украину.

Об этом "Радио Свобода" сказал посол Украины в Польше Василий Боднар, передает "Европейская правда".

Как рассказал дипломат, обучение первых добровольцев-легионеров продолжится на украинских полигонах.

По словам Боднара, 10 января следующие добровольцы подпишут контракты с Вооруженными Силами Украины и отправятся на полигон в Польше на обучение.

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"Это на самом деле история успеха, из которой некоторые политики или российская пропаганда пытаются создать негативный факт. Мы бы хотели, конечно, чтобы процесс шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступной во всех странах ЕС, а возможно, и за океаном", – отметил он.

Он акцентировал, что стимулировать возможно только добровольным поощрением, ведь это абсолютно добровольное подразделение.

Количество добровольцев посол не называет.

Сообщалось, что в Украинский легион в Польше по состоянию на начало ноября подали более 500 заявок из 30 стран мира.

2 октября глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые согласились вступить в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.

В конце месяца временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что страна готова тренировать украинских рекрутов, однако сначала Украина должна собрать достаточно людей.