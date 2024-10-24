У Польщі пояснили, від чого залежить початок тренування українських рекрутів на території країни

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що країна готова тренувати українських рекрутів, проте спершу Україна має зібрати достатньо людей.

Про це він розповів в інтервʼю Укрінформу, передає "Європейська правда".

На думку Лукасевича, початок підготовки першої групи українців, які набрані до Українського легіону – це питання до українських дипломатів у Польщі.

"Це справа України, а не лише польської влади. Насправді Україна має зібрати достатньо людей, необхідних для формування батальйону, полку або іншого підрозділу", – вважає він.

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Дипломат акцентував, що Польща надає локацію у Любліні як місце зустрічі для потенційних військових цього підрозділу. Також країна готова надати інструкторів та обладнання.

"Зі свого боку, ми готові надати інструкторів та обладнання, тобто готові для навчання людей. Ми дійсно хотіли б, щоб цей підрозділ був якомога більшим і якомога краще підготовленим", – поділився Лукасевич.

Також він додав, що є так звана Литовсько-польсько-українська бригада, яка має значний досвід у підготовці десятків тисяч українських солдатів у Польщі.

Нагадаємо, 2 жовтня голова польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість українців, які зголосились до Українського легіону у Польщі, виявилась вкрай малою.

Водночас у липні на полях саміту НАТО у Вашингтоні очільник Сікорський сказав, що до лав легіону зареєструвалися вже кілька тисяч українців.

Але згодом, у вересні, журналісти повідомили, що Український легіон досі залишається "ідеєю на папері".