Президент Польщі виступив за нові вибори в Грузії

Президент Польщі Анджей Дуда назвав проведення нових парламентських виборів шляхом до виходу з кризи у Грузії.

Про це Дуда сказав у телефонній розмові з президенткою Саломе Зурабішвілі, пише "Європейська правда".

Дуда розповів у соцмережі Х (Twitter), що запевнив Зурабішвілі у своїй непохитній підтримці її лідерства та європейських прагнень грузинського народу.

"Вони мають невід'ємне право рухатися до об'єднаної Європи. Нові вибори відповідно до рекомендацій ОБСЄ – це шлях до виходу з нинішньої кризи", – зазначив Анджей Дуда.

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Нагадаємо, опозиція звинувачує партію влади "Грузинська мрія" у масштабних фальсифікаціях на виборах 26 жовтня та не визнає їхніх результатів. Опозиція вимагає проведення нових виборів.

Спостерігачі БДІПЛ/ОБСЄ 20 грудня опублікували фінальний звіт про парламентські вибори в Грузії. Вони відзначили неодноразове порушення таємниці голосування, повідомлення про тиск і залякування в день виборів, які "негативно вплинули на довіру громадськості до виборчого процесу".

Зурабішвілі у понеділок заявила, що для подолання кризи в країні є два шляхи: компроміс із партією влади "Грузинська мрія" та руйнування керівного режиму. Вона зазначила, що якщо до 29-го грудня не буде компромісного діалогу щодо нових виборів, то країна прийде до нового голосування шляхом руйнування режиму "Грузинської мрії"