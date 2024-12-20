Спостерігачі ОБСЄ опублікували фінальний звіт про парламентські вибори в Грузії

Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ) у пʼятницю, 20 грудня, опублікували підсумковий звіт про парламентські вибори у Грузії 26 жовтня, які викликали хвилю протестів і які опозиція не визнає.

Як пише "Європейська правда", звіт опублікували на сайті ОБСЄ.

Спостерігачі ОБСЄ у звіті про вибори до грузинського парламенту наголосили, що вибори відбулися на тлі серйозного занепокоєння щодо впливу ухвалених владою законів на основні свободи та громадянське суспільство Грузії.

Крім того, кроки влади, спрямовані на зменшення незалежності інституцій, залучених до виборчого процесу, та тиск на виборців "поставили під загрозу здатність деяких виборців віддати свій голос, не боячись відплати".

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"Оцінюючи події та скарги після виборів, БДІПЛ виявило, що справи не розглядалися належним чином, що обмежувало засоби правового захисту, а силове придушення протестів і численні арешти викликали серйозне занепокоєння щодо дотримання міжнародних зобов'язань у сфері свободи мирних зібрань", – ідеться в повідомленні ОБСЄ.

Спостерігачі Організації відзначили, що в Грузії була "добре організована" підготовка до виборів 26 жовтня, але відзначили неодноразове порушення таємниці голосування, повідомлення про тиск і залякування в день виборів, які "негативно вплинули на довіру громадськості до виборчого процесу".

Крім того, скарги і в день голосування, і після часто не розглядались комплексно й "відхилялись на технічних підставах".

"Після виборів також відбулися масові протести, які неодноразово жорстоко розганялися, що призвело до численних арештів і звинувачень у жорстокому поводженні з протестувальниками та журналістами, що є порушенням міжнародних зобов'язань, які гарантують право на свободу зібрань, а також право на свободу від катувань та інших форм жорстокого поводження", – додали в Організації.

БДІПЛ ОБСЄ, відповідно до свого мандата, не оцінює вибори, а лише описує їх та надає рекомендації для покращення виборчого процесу.

Водночас посадовці Європейського Союзу різних рівнів раніше говорили, що очікують фінального звіту спостерігачів ОБСЄ для того, щоб ухвалити подальші кроки стосовно Грузії.

Нагадаємо, опозиція звинувачує партію влади "Грузинська мрія" у масштабних фальсифікаціях на виборах 26 жовтня та не визнає їхніх результатів. У країні почались масштабні протести, які посилились після заяви грузинської влади про призупинення руху до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

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