Президент Польши выступил за новые выборы в Грузии

Президент Польши Анджей Дуда назвал проведение новых парламентских выборов путем к выходу из кризиса в Грузии.

Об этом Дуда сказал в телефонном разговоре с президентом Саломе Зурабишвили, пишет "Европейская правда".

Дуда рассказал в соцсети Х (Twitter), что заверил Зурабишвили в своей непоколебимой поддержке ее лидерства и европейских стремлений грузинского народа.

"Они имеют неотъемлемое право двигаться в объединенную Европу. Новые выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ – это путь к выходу из нынешнего кризиса", – отметил Анджей Дуда.

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Напомним, оппозиция обвиняет партию власти "Грузинская мечта" в масштабных фальсификациях на выборах 26 октября и не признает их результатов. Оппозиция требует проведения новых выборов.

Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ 20 декабря опубликовали финальный отчет о парламентских выборах в Грузии. Они отметили неоднократное нарушение тайны голосования, сообщения о давлении и запугивании в день выборов, которые "негативно повлияли на доверие общественности к избирательному процессу".

Зурабишвили в понедельник заявила, что для преодоления кризиса в стране есть два пути: компромисс с партией власти "Грузинская мечта" и разрушение правящего режима. Она отметила, что если до 29-го декабря не будет компромиссного диалога по новым выборам, то страна придет к новому голосованию путем разрушения режима "Грузинской мечты"