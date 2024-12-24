Командувач сил оборони Естонії вважає, що Росія як агресор досягла своєї цілі
Командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило вважає, що Росія як агресор домоглася своєї мети, оскільки надіслала світові сигнал про "нормальність" окупації території іншої держави.
Про це Мерило сказав в інтерв'ю Delfi, пише "Європейська правда".
За його словами, Росія окупувала територію сусідньої країни, надіславши світові чіткий сигнал, що це нормально, і внаслідок перемовин ця територія, найімовірніше, залишатиметься за РФ ще певний час.
Це, вважає Мерило, є посланням іншим державам, які тепер можуть замислитися над тим, що і в них є підстави почати конфлікт з якогось старого питання або відібрати щось у свого сусіда.
"Це повністю змінює всю архітектуру безпеки у світі", – сказав глава Сил оборони Естонії.
"У Росії виникне вагоме виправдання спробувати досягти своїх стратегічних цілей десь в іншому місці, адже щодо України це спрацювало. Те, чим Росія платить за це в Україні – сотні тисяч полеглих, важко поранених і виснаження економіки – її не особливо хвилює. Вона створює у світі нову стратегічну позицію, і повернути це назад у найближчому майбутньому буде неможливо", – додав Мерило.
Він додав, що якщо розв'язанням війни в Україні стане заморожений конфлікт, то в очах багатьох країн світу Росія буде переможцем.
Президент України Володимир Зеленський 19 грудня наголосив, що для Києва неприйнятні формати припинення поточної фази війни з Росією, які будуть зводитися до "замороження" бойових дій.
Разом з тим Зеленський висловлював готовність погодитись на заморозку війни з Росією, якщо лише підконтрольна українська територія буде взята "під парасольку НАТО".