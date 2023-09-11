Швейцарський літак прибув до Іспанії без жодної валізи на борту

Літак, що летів з Цюриха до Іспанії минулими вихідними, прибув без багажу на борту без відома пасажирів, а авіакомпанія звинуватила в цьому нестачу наземного персоналу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Пасажири рейсу Swiss airlines до північного іспанського міста Більбао в суботу ввечері марно чекали біля конвеєра на свій багаж більше двох годин.

Прессекретар компанії Кавін Ампалам підтвердив, що літак, який перевізник експлуатував від імені авіакомпанії Edelweiss, вилетів зі 111 пасажирами, але без багажу на борту.

"Не вистачало наземного персоналу", – сказав він, додавши, що екіпаж чекав на виправлення ситуації.

Але через "одну годину і 16 хвилин ситуація не змінилася, і з оперативних причин ми вирішили летіти до Більбао без багажу".

Причиною, за його словами, була необхідність забрати пасажирів у Більбао і доставити літак назад до Цюриха до того, як аеропорт закриється на ніч.

"Ми розуміємо, що ситуація не є сприятливою для людей, і, звичайно, ми шкодуємо про незручності", – сказав він.

За словами пасажирів, пілот вибачився за затримку зльоту в Цюриху, звинувативши в цьому "нестачу кваліфікованого персоналу", але не згадав про рішення залишити багаж в аеропорту.

Пасажири розповіли, що жодного швейцарського персоналу не було на землі в Більбао, і що вони чекали на свій багаж понад дві години, перш ніж співробітники іспанської авіакомпанії Iberia повідомили їм, що літак приземлився без багажу на борту.

"Наша відпустка зіпсована", – сказав пасажир Карстен Редліх.

Ампалам сказав, що не може підтвердити, що пасажирів не повідомили про рішення залишити багаж у Цюриху.

"Ми все ще аналізуємо ситуацію, щоб з'ясувати, що саме сталося і як ми можемо покращити ситуацію. Такого не повинно було статися", – сказав він.

У квітні рейс Austrian Airlines був змушений повернутися в аеропорт вильоту через дві години після початку рейсу, тому що п'ять з восьми його туалетів вийшли з ладу.

У Мюнхені довелося на кілька годин відкласти виліт літака до Софії, оскільки поліція була змушена втихомирювати пасажирку, яка раптово зірвала з себе весь одяг.