Санду склала присягу на другий термін президента Молдови

Президентка Молдови Мая Санду у вівторок склала присягу перед своїм другим президентським терміном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У промові після складення присяги Санду зазначила, що суспільству вдалося зберегти мир і захистити свою демократію, незважаючи на кризи останніх років і російське вторгнення в Україну.

Вона також закликала до національної мобілізації та продовження шляху розвитку країни.

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"Я можу сказати вам, поклавши руку на серце: я працювала з відданістю під час мого першого мандату, і я продовжуватиму з ще більшою волею та енергією. Після чотирьох років я можу скромно сказати, що разом ми зробили те, що ніколи не було зроблено за 30 років незалежності", – заявила Санду.

Вона додала, що попереду ще багато роботи, але дорога обрана правильна.

"Я закликаю вас рухатися вперед з упевненістю. Не забувайте, що означає наша Молдова – спадщина, оптимізм, боротьба, розвиток, організованість, воля, амбіції", – заявила Санду.

Нагадаємо, Санду переобралась на початку листопада на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над своїм опонентом, висуванцем від проросійських соціалістів Александром Стояногло.

Санду перемогла в основному завдяки сильній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців виграв би Стояногло.

Опитування згодом показали, що більшість громадян Молдови вважає, що вибори відбувались із порушеннями та не були вільними чи справедливими.

Читайте детальний аналіз другого туру виборів президента Молдови у статті: Санду здолала Росію на виборах, але найскладніше – попереду.