Санду приняла присягу на второй срок президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду во вторник приняла присягу перед своим вторым президентским сроком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

В речи после принесения присяги Санду отметила, что обществу удалось сохранить мир и защитить свою демократию, несмотря на кризисы последних лет и российское вторжение в Украину.

Она также призвала к национальной мобилизации и продолжению пути развития страны.

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"Я могу сказать вам, положив руку на сердце: я работала с преданностью во время моего первого мандата, и я буду продолжать с еще большей волей и энергией. После четырех лет я могу скромно сказать, что вместе мы сделали то, что никогда не было сделано за 30 лет независимости", – заявила Санду.

Она добавила, что впереди еще много работы, но дорога выбрана правильная.

"Я призываю вас двигаться вперед с уверенностью. Не забывайте, что означает наша Молдова – наследие, оптимизм, борьба, развитие, организованность, воля, амбиции", – заявила Санду.

Напомним, Санду переизбралась в начале ноября на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим оппонентом, выдвиженцем от пророссийских социалистов Александром Стояногло.

Санду победила в основном благодаря сильной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей выиграл бы Стояногло.

Опросы впоследствии показали, что большинство граждан Молдовы считает, что выборы проходили с нарушениями и не были свободными или справедливыми.

Читайте подробный анализ второго тура выборов президента Молдовы в статье: Санду одолела Россию на выборах, но самое сложное – впереди.