Італія замовляє 24 додаткові винищувачі Eurofighter

Eurofighter Typhoon і агентство НАТО NETMA підписали в понеділок у Римі контракт на придбання до 24 літаків Eurofighter для італійських ВПС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

В рамках цього контракту Leonardo, італійський партнер консорціуму Eurofighter Typhoon, відповідатиме за остаточну збірку літака і передачу його італійським ВПС, а також за логістичну підтримку.

Загальний економічний обсяг програми з закупівлі 24 нових винищувачів і логістичної підтримки становить 7,47 млрд євро.

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Ці нові реактивні літаки замінять старі винищувачі Tranche 1 Eurofighter, модернізуючи авіафлот Італії та посиливши роль Eurofighter Typhoon як ключового активу в європейській протиповітряній обороні.

"Рішення Італії придбати 24 додаткові літаки є фантастичною віхою, яка підкреслює важливість Eurofighter Typhoon в оборонній стратегії Європи", – проеоментував Джанкарло Меццанатто, генеральний директор Eurofighter Typhoon.

Нові італійські Eurofighter будуть оснащені передовою авіонікою, покращеними системами озброєння Brimstone III і Meteor, новими датчиками. Ці оновлення забезпечать здатність літака інтегруватися в майбутнє повітряне бойове середовище Європи навіть після 2060 року.

Нагадаємо, у червні канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував придбання ще 20 винищувачів Eurofighter в межах програми зі зміцнення збройних сил країни.