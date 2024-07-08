ЗМІ: Італія витратить 7,5 млрд євро на нові винищувачі Eurofighter

Італія планує витратити трохи менше 7,5 мільярда євро протягом наступних 11 років на 24 нових винищувачі Eurofighter,

Про це йдеться в документі Міністерства оборони, який потрапив до агентства Reuters у понеділок, пише "Європейська правда".

Закупівля дозволить оновити парк італійських ВПС з огляду на необхідність виведення з експлуатації застарілих літаків Eurofighter і Tornado.

Двомоторні надзвукові винищувачі Eurofighter Typhoon будує консорціум, представлений компаніями Airbus, BAE Systems і Leonardo.

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З огляду на те, що замовлення зроблять італійські військово-повітряні сили, компанія Leonardo буде призначена головним підрядником.

"Програма... матиме багаторічні часові рамки приблизно з 2024 по 2034 рік... на загальну суму 7,477 млрд євро", – йдеться в оборонному документі.

У ньому також сказано, що вже передбачено фінансування на суму 690 мільйонів євро, а решта 6,8 млрд будуть профінансовані за допомогою механізмів, які визначать в майбутньому.

Ці літаки замінять 26 бортів, які Італія планує замінити з 2028 року, а контракт передбачатиме технічну підтримку літаків і навчання персоналу.

До середини серпня відповідні парламентські комітети мають надати висновок щодо програми закупівлі, представленої наприкінці минулого тижня італійським урядом, що відкриє шлях до остаточного затвердження.

Раніше у червні канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував придбання ще 20 винищувачів Eurofighter в межах програми зі зміцнення збройних сил країни.

А лідер опозиції Німеччини політав за штурвалом винищувача Eurofighter.