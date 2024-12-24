У Мюнхені під час пожежі в будинку для літніх людей постраждали сім осіб

У будинку для літніх людей Vincentinum в Англійському саду в Мюнхені спалахнула пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Пожежна команда Мюнхена проводила масштабну операцію. Загорілись частини даху та історична дзвіниця.

"Будівлю евакуюють", – повідомили в пожежній службі. Виникло сильне задимлення і є загроза обвалення дзвіниці.

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За словами прессекретаря пожежної служби Францискуса Броннхубера, 60 осіб було евакуйовано, семеро мешканців отримали поранення.

На місці працювали понад 100 рятувальників. Броннхубер говорив про "масштабну пожежу".

Речник спочатку не зміг сказати, наскільки серйозними були поранення у постраждалих.

У Мюнхені жителів просять тримати вікна і двері зачиненими, а також вимкнути вентиляцію і кондиціонери через задимлення. Як повідомляє Bild, хмару диму можна було побачити далеко над містом.

Десять людей загинули і щонайменше двоє отримали серйозні поранення у листопаді внаслідок серйозної пожежі в психогеріатричному пансіонаті в містечку Вільяфранка-де-Ебро поблизу іспанської Сарагоси.

Перед цим під час пожежі в будинку для літніх людей у Сербії загинули дві особи.