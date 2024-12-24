В Мюнхене во время пожара в доме престарелых пострадали семь человек

В доме престарелых Vincentinum в Английском саду в Мюнхене вспыхнул пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Пожарная команда Мюнхена проводила масштабную операцию. Загорелась части крыши и историческая колокольня.

"Здание эвакуируют", – сообщили в пожарной службе. Возникло сильное задымление и есть угроза обрушения колокольни.

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По словам пресс-секретаря пожарной службы Францискуса Броннхубера, 60 человек были эвакуированы, семь жителей получили ранения.

На месте работали более 100 спасателей. Броннхубер говорил о "масштабном пожаре".

Представитель сначала не смог сказать, насколько серьезными были ранения у пострадавших.

В Мюнхене жителей просят держать окна и двери закрытыми, а также выключить вентиляцию и кондиционеры из-за задымления. Как сообщает Bild, облако дыма можно было увидеть далеко над городом.

Десять человек погибли и по меньшей мере двое получили серьезные ранения в ноябре в результате серьезного пожара в психогериатрическом пансионате в городке Вильяфранка-де-Эбро вблизи испанской Сарагосы.

Перед этим во время пожара в доме престарелых в Сербии погибли два человека.