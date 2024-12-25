Антизахідного "президента" Грузії привітав перший лідер держави НАТО

Привітання з обранням на посаду президента Грузії Михеїлу Кавелашвілі – чого не визнає чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція – скерував турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

У письмовому привітанні, датованому ще 14 грудня – днем так званих виборів президента Грузії – Ердоган бажає Кавелашвілі "успіхів у виконанні цього почесного обов'язку".

"Повністю впевнений, що за час Вашого перебування на посаді ми й надалі розвиватимемо дружні стосунки та тісну співпрацю між нашими країнами, що відповідає нашим спільним інтересам і слугує забезпеченню процвітання регіону", – додав президент Туреччини.

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Нагадаємо, на "виборах" президента Грузії затвердили наступним президентом єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі.

Реджеп Таїп Ердоган став п'ятим лідером, який привітав Кавелашвілі з перемогою, після лідерів Білорусі, Азербайджану, Вірменії та Сербії. Лідери країн ЄС і США не вітали Кавелашвілі.

Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Прем’єр Грузії пригрозив Зурабішвілі тюрмою, якщо вона не залишить посаду.

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