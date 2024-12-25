Антизападного "президента" Грузии поздравил первый лидер государства НАТО

Поздравления с избранием на пост президента Грузии Михеилу Кавелашвили – чего не признает действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция – направил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В письменном поздравлении, датированном еще 14 декабря – днем так называемых выборов президента Грузии – Эрдоган желает Кавелашвили "успехов в исполнении этого почетного долга".

"Полностью уверен, что за время Вашего пребывания в должности мы и в дальнейшем будем развивать дружеские отношения и тесное сотрудничество между нашими странами, что соответствует нашим общим интересам и служит обеспечению процветания региона", – добавил президент Турции.

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Напомним, на "выборах" президента Грузии утвердили следующим президентом единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Реджеп Тайип Эрдоган стал пятым лидером, поздравившим Кавелашвили с победой, после лидеров Беларуси, Азербайджана, Армении и Сербии. Лидеры стран ЕС и США не приветствовали Кавелашвили.

Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили тюрьмой, если она не покинет пост.

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