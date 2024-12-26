На Різдво Байден закликав американців єднатися, а Трамп згадав Канаду та Гренландію

Чинний та новий президенти США виступили з різними привітаннями до Різдвяних свят: демократ Джо Байден закликав американців до роздумів і об'єднання, а республіканець Дональд Трамп виступив зі святковим привітанням, де знову висловив зазіхання на Панамський канал, Канаду та Гренландію.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на привітання Байдена та Трампа.

У своєму відеозверненні Байден "провів" відеоекскурсію різдвяними прикрасами Білого дому, яка була опублікована на YouTube пізно ввечері напередодні Різдва.

Під час свого звернення він закликав американців відкласти в сторону "весь шум і все, що нас розділяє".

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"Ми тут, на цій Землі, щоб піклуватися один про одного, щоб любити один одного. Занадто часто ми бачимо один в одному ворогів, а не сусідів, не співвітчизників", – сказав він.

Байден закликав американців знайти момент "тихого роздуму", щоб нагадати собі, що потрібно ставитися один до одного з гідністю і повагою, "жити у світлі" і пам'ятати, що американців більше об'єднує, ніж роз'єднує.

"Ми справді благословенні жити в цій країні", – додав чинний американський президент.

Своєю чергою, новообраний американський лідер Дональд Трамп також привітав американців із Різдвом у соцмережах.

Скриншот: Truth Social

У своєму привітанні він знову висловив зазіхання на Панамський канал, Канаду та Гренландію.

"Щасливого Різдва всім, у тому числі прекрасним солдатам Китаю, які з любов’ю, але поза законом керують Панамським каналом, де ми втратили 38 тисяч людей під час його будівництва 110 років тому", – розпочав він своє привітання.

Трамп знову назвав Джастіна Трюдо "губернатором Канади".

Новообраний американський лідер заявив, що податки для громадян цієї країни занадто високі, "але якби Канада стала нашим 51-м штатом, їхні податки було б скорочено на понад 60%".

Трамп також звернувся до народу Гренландії, "яка потрібна Сполученим Штатам для цілей національної безпеки, і народ, який хоче, щоб США були там – і ми будемо!"

Зазначимо, нещодавно Трамп заявив на своїй соціальній платформі Truth Social: "З метою забезпечення національної безпеки і свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів на коментарі Трампа, заявивши, що "ми не продаємося".

Після цього уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії.

Також Трамп вже говорив про те, що багато канадців воліли б, аби їхня держава стала 51-м американським штатом, і називав це "чудовою ідеєю".