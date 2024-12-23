Прем’єр Гренландії відповів Трампу, який хоче острів у власність США

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде відреагував на коментарі обраного президента США Дональда Трампа, який побажав переходу острова під контроль Сполучених Штатів.

Слова Егеде наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Егеде запевнив, що Гренландію не можна придбати.

"Гренландія – наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", – заявив прем'єр-міністр острова.

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У неділю Трамп прокоментував статус Гренландії, напівавтономної частини Данії, де розташована велика база ВПС США.

"Для цілей національної безпеки і свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю", – написав Трамп на сайті Truth Social.

Гренландія з її авіабазою Пітуффік має стратегічне значення для американських військових, оскільки через острів пролягає найкоротший шлях з Європи до Північної Америки.

Під час свого попереднього президентського терміну Трамп у 2019 році висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, але ця пропозиція була швидко відхилена Данією, а також владою острова.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен тоді назвала пропозицію Трампа "абсурдною".

Міністерство закордонних справ Гренландії заявило, що острів не продається.

З 2009 року Гренландія має право проголосити незалежність від Данії. Острів з населенням близько 56 000 мешканців, який щороку покладається на значні бюджетні трансферти з Копенгагена, досі утримувався від цього.

Окремо в неділю Трамп пригрозив відновити контроль США над Панамським каналом, звинувативши Панаму в тому, що вона стягує надмірну плату за користування цим водним шляхом.