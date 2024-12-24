Данія посилює оборону Гренландії після слів Трампа про бажання придбати острів

Уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії через кілька годин після того, як новообраний президент США Дональд Трамп повторив своє бажання придбати арктичну територію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що оборонний пакет становить "двозначну мільярдну суму" в кронах, або щонайменше 1,5 млрд доларів.

Він назвав час оголошення "іронічним", адже у понеділок Трамп заявив, що володіння і контроль над величезним островом є "абсолютною необхідністю" для США.

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Гренландія, автономна данська територія, є домом для великого американського космічного об'єкта і має стратегічне значення для США, оскільки лежить на найкоротшому шляху до Європи. Вона має великі запаси корисних копалин і нафти.

За словами Поульсена, цей пакет дозволить придбати два нових інспекційних кораблі, два нових безпілотники дальнього радіусу дії і дві додаткові команди собачих упряжок.

Він також передбачає фінансування збільшення штату Арктичного командування в столиці Нуук і модернізацію одного з трьох основних цивільних аеропортів Гренландії для обслуговування надзвукових винищувачів F-35.

"Ми недостатньо інвестували в Арктику протягом багатьох років, тепер ми плануємо посилити нашу присутність", – сказав він.

Міністр оборони не назвав точну суму пакета, але данські ЗМІ підрахували, що вона становитиме близько 12-15 млрд крон.

Ця заява була зроблена наступного дня після того, як Трамп заявив на своїй соціальній платформі Truth Social: "З метою забезпечення національної безпеки і свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів на коментарі Трампа, заявивши, що "ми не продаємося".

Але він додав, що гренландці повинні залишатися відкритими для співпраці і торгівлі, особливо зі своїми сусідами.

Аналітики кажуть, що план посилення оборони Гренландії обговорювався протягом тривалого часу, і його не слід розглядати як пряму відповідь на коментарі Трампа.

Досі Данія дуже повільно розширювала свій військовий потенціал у Гренландії, кажуть вони, але якщо країна не зможе захистити води навколо території від зазіхань з боку Китаю і Росії, то вимоги США щодо більшого контролю, ймовірно, зростуть.