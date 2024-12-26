У Ла-Манші на Різдво врятували 107 мігрантів під час спроби дістатися Англії

107 мігрантів, які зазнали лиха на морі, намагаючись дістатися Англії, були врятовані в середу, 25 грудня, французькими службами.

Про це йдеться в повідомленні морської префектури Ла-Маншу і Північного моря, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Загалом протягом 25 грудня врятували 107 мігрантів.

"День був напруженим, але апріорі обійшлося без жертв", – повідомив прессекретар префектури.

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Завдяки сприятливим погодним умовам, в середу на узбережжі північної Франції, від Дьєппа до Леффренкуке біля Дюнкерка, спостерігалися "численні відплиття човнів з мігрантами".

Протягом дня регіональний центр оперативного спостереження і порятунку Гріс-Нез координував 12 операцій з надання допомоги і порятунку.

На початку дня було врятовано тридцять пасажирів човна біля узбережжя Дюнкеркського сектора. Інші пасажири, які захотіли залишитися на борту, "були врятовані британськими силами, як тільки вони прибули до британських вод", повідомили в префектурі.

Пізніше стало відомо, що ще один човен з мігрантами, який все ще перебував біля берегів Дюнкерка, зазнав труднощів через "поломку двигуна". Його 51 пасажир був врятований. Нарешті, 26 людей були врятовані на борту човна, який зазнав труднощів поблизу Кале.

Ла-Манш є "особливо небезпечною зоною, особливо в середині зими для нестабільних і перевантажених човнів", нагадують у префектурі.

За даними префектури Па-де-Кале, щонайменше 73 людей загинули під час спроби морського переходу до Англії з початку року. Це робить 2024 рік найсмертоноснішим роком з моменту появи феномену "малих човнів" у Ла-Манші в 2018 році.

На початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людини.

Британський мовник BBC у жовтні показав результати великого розслідування про те, як працюють схеми сприяння мігрантам, які прибувають до берегів Великої Британії через Ла-Манш – для цього журналіст видав себе за мігранта.