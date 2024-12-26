В Ла-Манше на Рождество спасли 107 мигрантов при попытке добраться до Англии

107 мигрантов, которые потерпели бедствие на море, пытаясь добраться до Англии, были спасены в среду, 25 декабря, французскими службами.

Об этом говорится в сообщении морской префектуры Ла-Манша и Северного моря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Всего в течение 25 декабря спасли 107 мигрантов.

"День был напряженным, но априори обошлось без жертв", – сообщил пресс-секретарь префектуры.

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Благодаря благоприятным погодным условиям, в среду на побережье северной Франции, от Дьеппа до Леффренкуке возле Дюнкерка, наблюдались "многочисленные отплытия лодок с мигрантами".

В течение дня региональный центр оперативного наблюдения и спасения Грис-Нез координировал 12 операций по оказанию помощи и спасению.

В начале дня было спасено тридцать пассажиров лодки у побережья Дюнкеркского сектора. Другие пассажиры, которые захотели остаться на борту, "были спасены британскими силами, как только они прибыли в британские воды", сообщили в префектуре.

Позже стало известно, что еще одна лодка с мигрантами, которая все еще находилась у берегов Дюнкерка, испытала трудности из-за "поломки двигателя". Ее 51 пассажир был спасен. Наконец, 26 человек были спасены на борту лодки, которая испытала трудности вблизи Кале.

Ла-Манш является "особенно опасной зоной, особенно в середине зимы для нестабильных и перегруженных лодок", напоминают в префектуре.

По данным префектуры Па-де-Кале, по меньшей мере 73 человека погибли при попытке морского перехода в Англию с начала года. Это делает 2024 год самым смертоносным годом с момента появления феномена "малых лодок" в Ла-Манше в 2018 году.

В начале октября Великобритания зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках – 973 человека.

Британский вещатель BBC в октябре показал результаты большого расследования о том, как работают схемы содействия мигрантам, прибывающим к берегам Великобритании через Ла-Манш – для этого журналист выдал себя за мигранта.