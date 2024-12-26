Послів інших держав не запросили в Грузію на інавгурацію антизахідного "президента"

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що посли інших країн та закордонні гості не будуть запрошені на інавгурацію антизахідного "президента" Михеїла Кавелашвілі.

Його слова цитує NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

Як відомо, інавгурація антизахідного "президента" Михеїла Кавелашвілі, легітимність якого не визнає чинна очільниця країни Саломе Зурабішвілі, відбудеться 29 грудня.

"Посли не запрошені... Я також не збирався запрошувати на цю інавгурацію представників зарубіжних країн", – сказав Папуашвілі журналістам.

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Серед причин спікер грузинського парламенту назвав "обмеження" сесійної зали, в якій вирішили проводити церемонію.

Водночас він вважає, що на церемонії важлива присутність не іноземців, а виборників і представників конституційних органів. За його словами, серед гостей також будуть представники Грузинської православної церкви.

Пояснюючи причини порушення традиції, Папуашвілі заявив, що таким чином вони хочуть відзначити "історичний момент, оскільки відбувається інавгурація президента, обраного колегією виборників", а не загальним голосуванням.

Церемонія інавгурації розпочнеться об 11:00 і триватиме не більше 40 хвилин.

Журналісти зауважили, що іноземні гості та посли країн-партнерів завжди були присутні на церемоніях складання присяги глави грузинської держави. Так, наприклад, у грудні 2018 року на інавгурації Зурабішвілі були присутні до 150 представників із понад 50 країн, зокрема високопосадовці.

Як відомо, 14 грудня на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Кавелашвілі.

Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати. Вона обіцяє залишатися на посаді, доки не будуть проведені справедливі парламентські вибори.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду 29 грудня – у день, коли, згідно з конституцією, закінчується термін її повноважень, натякнувши, що у разі відмови їй загрожує в’язниця.

На це відреагував президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос та назвав ці погрози неприйнятними.

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