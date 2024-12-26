Послов других государств не пригласили в Грузию на инаугурацию антизападного "президента"

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что послы других стран и зарубежные гости не будут приглашены на инаугурацию антизападного "президента" Михеила Кавелашвили.

Его слова цитирует NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

Как известно, инаугурация антизападного "президента" Михеила Кавелашвили, легитимность которого не признает действующая руководительница страны Саломе Зурабишвили, состоится 29 декабря.

"Послы не приглашены... Я также не собирался приглашать на эту инаугурацию представителей зарубежных стран", – сказал Папуашвили журналистам.

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Среди причин спикер грузинского парламента назвал "ограничения" сессионного зала, в котором решили проводить церемонию.

В то же время он считает, что на церемонии важно присутствие не иностранцев, а выборщиков и представителей конституционных органов. По его словам, среди гостей также будут представители Грузинской православной церкви.

Объясняя причины нарушения традиции, Папуашвили заявил, что таким образом они хотят отметить "исторический момент, поскольку происходит инаугурация президента, избранного коллегией выборщиков", а не всеобщим голосованием.

Церемония инаугурации начнется в 11:00 и продлится не более 40 минут.

Журналисты отметили, что иностранные гости и послы стран-партнеров всегда присутствовали на церемониях принятия присяги главы грузинского государства. Так, например, в декабре 2018 года на инаугурации Зурабишвили присутствовали до 150 представителей из более 50 стран, в том числе высокопоставленные чиновники.

Как известно, 14 декабря на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Кавелашвили.

Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря – в день, когда, согласно конституции, истекает срок ее полномочий, намекнув, что в случае отказа ей грозит тюрьма.

На это отреагировал президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос и назвал эти угрозы неприемлемыми.

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