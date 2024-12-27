Президент Словаччини розповів, від чого залежить його можливий візит в Україну

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розглядає можливість здійснити візит в Україну у 2025 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Noviny.

Пеллегріні пов’язав свій можливий візит в Україну з результатами переговорів щодо транзиту газу у Словаччину через територію України, а також перебігом подій у війні з Росією.

"Я скажу дуже відверто, що я також почекаю, чим закінчаться переговори щодо транзиту газу для Словацької Республіки та інших питань у відносинах між Україною та Словаччиною, а також як буде розвиватися військовий конфлікт у найближчі тижні та місяці. Тоді наступного року ми переглянемо мій можливий візит в Україну", – розповів він в інтерв'ю словацькому агентству TASR.

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Президент Словаччини нагадав, що вже двічі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським після його вступу на посаду – але жодного разу на території України.

Нагадаємо, що 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори з Путіним у Москві, які посилили напругу у відносинах між Братиславою та Києвом.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна.